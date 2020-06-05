Названы причины скопления авто на границе Казахстана и Кыргызстана

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ — Причины скопления авто на границе Казахстана и Кыргызстана назвали в пресс-службе комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК.

«В данное время (на границе РК и КР – КазТАГ) наблюдается скопление автотранспортных средств. Это связано с началом сезона плодоовощной продукции, возобновлением торговли с КНР и приостановлением работы пяти автомобильных пунктов пропуска в связи с COVID-19. То есть интенсивность перемещаемых автотранспортных средств стала превышать скорость прохождения пунктов пропуска», — говорится в сообщении в пятницу.

Как сообщается, 3 июня в целях установления причин скопления на АПП «Карасу» и АПП «Актилек-автодорожный» проведена рабочая встреча представителей Казахстана и Кыргызстана.

«Хронометраж контрольных процедур показал, что прохождение двух сопредельных пунктов пропуска заняло 30-35 минут, из них сканирование документов для налогового контроля РК три минуты. При этом кыргызская сторона в момент проведения хронометража утверждала, что после сдачи ПЦР-тестов водители выпускаются в РК без ожидания результатов, лишь заполнив анкету. В этой связи возникает вопрос – зачем это делать на пункте пропуска? Казахстанской стороной данный тест проводится за пределами пунктов пропуска, чтобы не создавать очередь на границе», — следует из сообщения.

Кроме того, по данным КГД, недовольство водителей Кыргызстана вызывают действия группы лиц, так называемых «толкачей», представляющих услуги прохождения без очереди по встречной полосе.

«На сегодня с учетом увеличения потока, в сутки границу пересекают порядка 200 грузовых авто транспортных средств и столько же иных. Время прохождения на казахстанском участке границы грузовыми АТС с учетом сканирования товарно-транспортных накладных составляет 15-20 минут», — заверили в ведомстве.

В КГД кыргызскую сторону, «принимая во внимание сложившиеся обстоятельства», призвали «принять совместные меры по организации цивилизованной торговли и сокращения теневого оборота в интересах бюджетов и бизнеса», без принятия которых, как отметили в ведомстве, «решение данного вопроса является невозможным».

«Вчера на заседании ЕЭК были обсуждены данные вопросы с участием вице-премьера КР Асрандиева Э.Ш., который согласился с необходимостью создания совместной рабочей группы», — проинформировали в комитете.

В ведомстве напомнили, что в целях защиты экономических интересов государства и снижения теневого оборота товаров с начала 2019 года на границе со странами ЕАЭС, КГД МФ РК осуществляет мониторинг перемещаемых грузов.

«Выявлено оформление 10,3 тыс. товаросопроводительных документов на подставных лиц и банкротов, более 13 тыс. фактов лжетранзита. Только по результатам I квартала из заявленных в качестве транзита через РК в РФ 17% грузов осталось в РК. Такой теневой оборот товаров наносит урон бюджету и ставит в не равные конкурентные условия отечественный бизнес. Все эти факты доведены до сведения компетентных органов Кыргызской Республики», — следует из сообщения.

По данным комитета госдоходов, в течение 2019-2020 годов был проведен ряд встреч на уровне компетентных органов и правительств в двустороннем формате, на площадках ЕАЭС и ВТО.

«В феврале текущего года обсуждена необходимость взаимодействия в вопросах снижения теневого оборота товаров путем обмена предварительной информацией по перемещаемым грузам, использования навигационных замков и имеющихся данных в информационных системах двух стран. Это способствовало бы организации цивилизованной торговли и увеличению доходов бюджетов обоих государств. Однако протокол встречи не был подписан кыргызской стороной, направленная по почте версия осталась без ответа. Вместо конструктивного диалога со стороны кыргызских партнеров идет намеренное обострение ситуации на границе и провокация с целью признания торговым барьером внутреннего налогового администрирования в РК», — считают в КГД.