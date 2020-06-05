Митингующие могут заразить весь Нур-Султан и придется вернуть блокпосты – главсанврач

Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева считает, что митингующие могут заразить всю столицу и придется вернуть блокпосты, сообщает официальный интернет-ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«Из-за митингующих может заразиться весь город, так как участники могут жить в разных районах города, тем самым инфекцию распространят по всему городу. Этого нельзя допустить, так как из-за массовой вспышки город будет вынужден вернуться к строгому карантину. Это значит, что возобновившие деятельность предприятия будем вынуждены закрыть», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, вновь закроются многие объекты, людям нельзя будет выходить из дома. По периметру города вернут блокпосты, полицейские и военные будут патрулировать улицы, перестанет ходить общественный транспорт и так далее.

«Весь этот нелегкий период вместе с вами мы уже прошли, преодоление стоило немалых усилий. Поэтому призываем всех жителей соблюдать жесткие саннормы, следовать закону. За нарушение закона следует ответственность», — резюмируется в сообщении.

Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что контактировавших с больными коронавирусом на митинге госпитализируют с семьями.