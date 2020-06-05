Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул роль ведомств силового блока в защите прав и интересов граждан, сообщает Акорда.

«Президент Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с руководством генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел, комитета национальной безопасности и аппарата Совета безопасности. Главе государства были представлены отчеты о работе правоохранительных ведомств, состоянии надзора за соблюдением законодательства», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, президент указал на высокую ответственность правоохранительных органов за укрепление законности, сохранение стабильности и правопорядка в стране. Глава государства подчеркнул роль ведомств силового блока в защите прав и интересов граждан, создании условий для сохранения их здоровья в ходе продолжающейся пандемии коронавируса.

«Особый акцент был сделан на необходимости организации подробного разъяснения общественности норм законодательства, реформируемого в рамках проводимой политический реформы», — резюмируется в сообщении.