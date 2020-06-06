Строгий карантин возобновляют из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Алматинской области

Талдыкорган. 6 июня. КазТАГ – Строгий карантин возобновляют из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией (КВИ) в Алматинской области, сообщает телеканал «Жетысу».

«Я как главный государственный санитарный врач вынужден буду вернуть усиление карантинного режима. То есть обратно восстановить санитарные посты между районами и городами, запретить работу отдельных объектов, торговых домов, ограничить режим общественного транспорта, почему, потому что не соблюдается все таки масочный режим, превышает население ограничение, там мы предписывали только на сидящие места – и стоя ездят», — сообщил главный госсанврач региона Кайрат Баймухамбетов.

Отмечается, что общее число зараженных коронавирусом в области на сегодняшний день составляет более 400 человек, а за последнюю неделю прирост заболеваемости вырос до 4,5%, тогда как до послабления карантинных мер данный показатель держался на отметке 2,5%.