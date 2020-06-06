Пресс-секретарь Токаева заразился коронавирусом

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Нур-Султан. 6 июня. КазТАГ – Берик Уали – пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева – заразился коронавирусом, передает корреспондент агентства.

«К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное», — сообщил Уали в субботу на своей странице в социальной сети.

Вместе с тем, он заверил, что «Токаев продолжает работу в соответствии с графиком».

«Его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В Акорде усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности. Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии. Берегите себя!» — добавил Уали.

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