Участник акции «От правды не убежишь!» Ася Тулесова задержана в Алматы

Алматы. 6 июня. КазТАГ – Казахстанская активистка Ася Тулесова, получившая широкую известность после акции «От правды не убежишь!», задержана в Алматы, сообщил журналист и политик Ермурат Бапи.

«Одна из инициаторов движения Oyan, Qazaqstan! Ася Тулесова, а также попытавшийся ее защитить молодой человек задержаны силовиками», — сообщил Бапи в субботу.

Задержание Тулесовой подтвердила и ее тетя – общественный деятель Жанар Джандосова.

«Ну почему не дать людям провести мирные собрания? Почему надо все время создавать конфликты с народом? Хватать всех и запихивать в автозаки? Я видела в прямом эфире, как полицейские к ней подошли, начали хватать за руки. С какой стати? Понятно, что это распоряжение, но где свобода собраний? Кстати, полицейские наврали, что везут их в Жетысуйский РОВД, а привезли в Медеуский. Только один полицейский представился, другие – нет, хотя обязаны. Ася Тулесова задержана и много других. Просто бесит эта власть», — написала Джандосова.

Задержание произошло в одном из центральных районов Алматы, где сейчас наблюдается большое число людей, вышедших на улицы по призыву одного из лидеров Демократической партии Казахстана Жанболата Мамая.

Как передает корреспондент агентства, самих сторонников Мамая силовики взяли в кольцо и оттесняют от проспекта Достык по улице Шевченко в сторону улицы Кунаева.

По некоторым данным, в Алматы уже задержаны порядка 30 человек.

По улицам ездят машины, распыляющие дезинфицирующие средства.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина порезал себе вены в знак протеста в центре Алматы. Инцидент произошел в присутствии большого скопления гражданских и силовиков. Часть мест массового скопления людей в центре Алматы перекрыта.

Напомним, 5 июня главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что контактировавших с больными коронавирусом на митинге госпитализируют с семьями. 6 июня в акимате города заявили, что доступ к центру Алматы ограничат ради дезинфекции, горожанам посоветовали не покидать дома.