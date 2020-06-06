Ася Тулесова: Меня освободили, не объяснив причину задержания, там еще около 25 задержанных

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Алматы. 6 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Известная казахстанская активистка Ася Тулесова сообщила, что ее освободили из Медеуского отдела полиции (ОП) Алматы.

«Меня выперли из Медеуского РОВД и даже не дали протокол. Причину задержания не объяснили. Сейчас мы ждем, когда отпустят остальных. Там еще человек 20-25 задержанных», — сказала Тулесова корреспонденту агентства в субботу.

Ранее сообщалось, в Алматы происходят задержания митингующих – в числе задержанных оказалась одна из участниц акции «От правды не убежишь!» Ася Тулесова. Также стало известно, что пожилой мужчина порезал себе вены в знак протеста в центре Алматы. Инцидент произошел в присутствии большого скопления гражданских и силовиков. Часть мест массового скопления людей в центре Алматы перекрыта.

Митинг, а также задержания зафиксированы и в Нур-Султане в районе площади «Қазақ Елі».

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