93 тыс. субъектам микро- и малого бизнеса отсрочили уплату налогов в Алматы

Алматы. 8 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы срок уплаты годовых и квартальных налогов перенесен по 93 148 компаниям микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ), заявила заместитель руководителя департамента государственных доходов Алматы Орынкуль Казиева.

«По городу (Алматы – КазТАГ) действует 93 148 субъектов микро-, МСБ, по которым централизовано, на уровне комитета госдоходов, на лицевых счетах произведен перенос срока уплаты налогов. Это — налоги за четвертый квартал 2019 года, за 2019 год и за первый квартал 2020 года», — сказала Казиева на онлайн-брифинге по налоговым послаблениям предпринимателям в понедельник.

По ее словам, для субъектов микро-, МСБ, за исключением налогоплательщиков с высоким уровнем риска, сроки уплаты налогов перенесены до 1 июня и до 10 июня.

«Напоминаем, что по годовым декларация за 2019 год, всех форм отчетности, срок предоставления истекает 10 июня, в целом», — сказала Казиева.

То есть, данная категория налогоплательщиков имела право, по ее данным, производить уплату с отсрочкой. На сегодня все отчисления были поставлены на свое место и сейчас уже начинаются мероприятия по выставлению уведомлений на непогашение налоговой задолженности.