93 тыс. субъектам микро- и малого бизнеса отсрочили уплату налогов в Алматы

Новости 37 0

Алматы. 8 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы срок уплаты годовых и квартальных налогов перенесен по 93 148 компаниям микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ), заявила заместитель руководителя департамента государственных доходов Алматы Орынкуль Казиева.

«По городу (Алматы – КазТАГ) действует 93 148 субъектов микро-, МСБ, по которым централизовано, на уровне комитета госдоходов, на лицевых счетах произведен перенос срока уплаты налогов. Это — налоги за четвертый квартал 2019 года, за 2019 год и за первый квартал 2020 года», — сказала Казиева на онлайн-брифинге по налоговым послаблениям предпринимателям в понедельник.

По ее словам, для субъектов микро-, МСБ, за исключением налогоплательщиков с высоким уровнем риска, сроки уплаты налогов перенесены до 1 июня и до 10 июня.

«Напоминаем, что по годовым декларация за 2019 год, всех форм отчетности, срок предоставления истекает 10 июня, в целом», — сказала Казиева.

То есть, данная категория налогоплательщиков имела право, по ее данным, производить уплату с отсрочкой. На сегодня все отчисления были поставлены на свое место и сейчас уже начинаются мероприятия по выставлению уведомлений на непогашение налоговой задолженности.

Власть пока создала только коррупционный кластер Власть пока создала только коррупционный кластер
2172

Похожие материалы:

  1. В Алматы продление срока сдачи деклараций использовали 20 тыс. предпринимателей
  2. Завершение режима ЧП не означает отмены озвученных ранее мер поддержки бизнеса – Даленов
  3. Почти 60 млн запросов по налогам за 2019 год поступило в КГД минфина
  4. Все открывшиеся субъекты бизнеса в Алматы должны быть готовы к проверке – акимат
  5. Победитель тендера на 49 лет по парку Иле-Алатау с 2015 года заплатил менее Т1 млн налогов

Новости партнеров

Загрузка...