Пока об ужесточении карантина в Нур-Султане и Алматы речь не идет – Есмагамбетова

Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – По словам главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, пока об ужесточении карантина в Нур-Султане и Алматы речь не идет, сообщает официальный интернет-ресурс, посвященный ситуации с коронавирусом в РК.

«Минздрав сначала оценивает ситуацию в целом по стране, а затем рассматривает обстановку в конкретных регионах. При этом в расчет берут не только прирост, но и также соблюдение карантина на объектах, ношение масок и дистанцирование населения, число зараженных и так далее. Пока об ужесточении карантина в Нур-Султане и Алматы речь не идет – однако, если вышеперечисленные меры не будут соблюдаться и это приведет к нарушению «баланса» по заболеваемости, жесткий карантин может вернуться», — сказала Есмагамбетова в понедельник.

Она пояснила, что решение по отдельному городу или региону принимает местный санитарный врач.

«Его решением могут быть снова закрыты ТРЦ, кафе и прочие объекты в случае ухудшения эпидситуации», — уточнила Есмагамбетова.