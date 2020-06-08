Балаеву готовятся ввести в СД «Егемен Қазақстан» и в НС «Қазақ газеттері» и КМО

Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Правительство РК намерено обеспечить избрание министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой в составы советов директоров (СД) АО «Республиканская Газета «Егемен Қазақстан» и наблюдательных советов (НС) ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» и «Қазақ газеттері».

«Обеспечить избрание министра информации и общественного развития РК Балаевой Аиды Галымовны в состав СД АО «Республиканская Газета «Егемен Қазақстан» и НС товариществ с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» и «Қазақ газеттері», — говорится в проекте постановления правительства.

Проект документа обещают оставить на публичном обсуждении до 22 июня.

Напомним, Балаева назначена на пост главы МИОР 4 мая.