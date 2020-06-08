Усть-Каменогорск. 8 июня. КазТАГ – Лишь треть баз отдыха на восточном берегу Алаколя готовится принимать отдыхающих, сообщает инфоцентр Восточно-Казахстанской области.

«С 13 июня казахстанцы смогут отдыхать на побережье озера Алаколь. Но только с одним условием. Все отдыхающие и владельцы баз отдыха должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Три специальные мониторинговые группы выехали на побережье озера, чтобы проверить готовность зон отдыха. Стало известно, что из 175 зарегистрированных баз отдыха лишь 59 или всего 34% приступили к подготовительным работам. Владельцы 116 домов отдыха еще не начали подготовку к приему отдыхающих», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как рассказал заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО Нурлангазы Ибраев, из 59 баз отдыха только в одной обеспечено регулирование очередей путем нанесения разметки в местах скопления отдыхающих, в 12-ти закуплены бесконтактные термометры, в 22 установлены санитайзеры с антисептиками, в 32 закуплены дезинфицирующие средства.

«Не проведена дезобработка игровых и архитектурных форм, установленных на территориях баз отдыха, не установлены ответственные лица по контролю за обеспечением норм санэпидбезопасности, анкетированием прибывающих лиц», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день ни одна база отдыха из 175 не получили акт полной готовности к туристскому сезону 2020 года.

«С 13 июня мы начинаем туристский сезон на озере. По запланированному сроку проведен первый тур профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации на побережье Алаколя. Проведена разметка с обозначением мест расположения лежаков на пляже для обеспечения социального дистанцирования между отдыхающими. Самое главное – это здоровье отдыхающих. Поэтому просим всех предпринимателей принять меры по обеспечению безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм», — Ибраев.

Власти региона напомнили, что отдыхающие, приехав на Алаколь, должны предъявить результаты экспресс-тестирования или ПЦР.

«При этом, сдать тест на коронавирус может лишь один член семьи», — уточнили в инфоцентре.