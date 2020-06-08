Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на прежнем уровне, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,50% годовых с процентным коридором +/–2 п.п.», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что ситуация в мировой экономике стабилизировалась, а на отдельных товарных и финансовых рынках демонстрирует оживление.

«Потребление нефти начало постепенно возобновляться на фоне признаков восстановления экономики Китая, смягчения карантинных мер в некоторых европейских странах и США. Странами ОПЕК+ достигнута предварительная договоренность о продлении параметров сделки по сокращению добычи нефти. Снижение добычи на 9,7 млн барр в сутки продлится до конца июля 2020 года. Вместе с этим, пандемия COVID-19 и ограничительные меры по борьбе с распространением инфекции продолжают оказывать негативное влияние на мировую экономику. Показатели деловой активности в мае 2020 года все еще находятся на уровнях, близких к историческим минимумам. Данная ситуация оказывает негативное влияние на экономическую активность и инфляционные процессы в Казахстане», — пояснили в Нацбанке.

Помимо внешнего фона, как отмечается, давление на потребительские цены в Казахстане оказывают и внутренние факторы.

«Существенный фискальный и квазифискальный импульс усиливает проинфляционное давление, вызванное переносом обменного курса на внутренние цены и слабо заякоренными инфляционными ожиданиями. В то же время слабый потребительский спрос оказывает сдерживающее влияние на инфляционные процессы. Дальнейшие решения в области денежно-кредитной политики будут основываться на динамике факторов развития ситуации на мировых рынках сырьевых товаров, возобновления роста экономической активности в стране, а также степени отклонения фактической динамики инфляции от прогнозной траектории», — сказано в сообщении.