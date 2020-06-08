Сокращение пенсионных отчислений может сказаться на выплате пенсии – ЕНПФ

Алматы. 8 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сокращение пенсионных отчислений может сказаться на выплате пенсии, сообщает АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

«Пенсионные накопления вкладчиков не являются солидарными, это индивидуальные накопления каждого вкладчика. Сокращение отчисления пенсионных взносов может сказаться на личных накоплениях каждого вкладчика и на последующих суммах пенсионных выплат из ЕНПФ»,- говорится в ответе фонда на запрос МИА «КазТАГ» в понедельник.

Поэтому при снижении доходов ЕНПФ рекомендует продолжать отчисление обязательных пенсионных взносов (ОПВ), исходя из сумм получаемого дохода, а при потере доходов – продолжить отчисление взносов после восстановления ситуации.

«ИП, физлица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), лица, занимающиеся частной практикой и другие, делают отчисления ОПВ самостоятельно, и, по закону, при отсутствии дохода, вправе, но не обязаны делать отчисления не ниже 10% от минимальной заработной платы», — говорится в ответе ЕНПФ.

Как сообщалось, пенсионные взносы ИП, частнопрактикующих, физлиц, работающих по договорам ГПХ в марте и апреле сократились до 40% и более.