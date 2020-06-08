В Алматы продление срока сдачи деклараций использовали 20 тыс. предпринимателей

Алматы. 8июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы продлением сроков сдачи годовых декларации воспользовались порядка 20 тыс. предпринимателей, заявила заместитель руководителя департамента государственных доходов Алматы Орынкуль Казиева.

«Сроки сдачи годовых декларации были продлены с 31 марта до 1 июня. Данным послаблением воспользовались порядка 20 тыс. предпринимателей Алматы или порядка 31% от субъектов бизнеса Алматы», — сказала Казиева на онлайн-брифинге по налоговым послаблениям предпринимателям в понедельник.

По ее словам, с 1 июня 2020 года возобновляется, в связи с окончанием действия режима чрезвычайного положения, сроки проведения налоговых и таможенных проверок, исполнение уведомлений по камеральному контролю, в автоматическом режиме возобновляется направление налогоплательщикам уведомлений о погашении налоговой и таможенной задолженности по социальным отчислениям, на основании которых будут применяться в дальнейшем меры принудительного взыскания задолженности.