У пострадавших финансово из-за ЧП в РК осталась неделя для заявки на отсрочку по займам

Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – У пострадавших финансово из-за чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане осталась неделя для заявки на отсрочку по займам, сообщает пресс-служба агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Физическим лицам, финансовое состояние которых ухудшилось в связи с введением карантина или ЧП, достаточно предоставить в кредитную организацию заявление об ухудшении финансового состояния до 15 июня 2020 года. Заявление можно подать посредством электронной почты, онлайн-системы «Банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи. Кредитная организация на основании заявления принимает решение о приостановлении выплат в течение 10 рабочих дней и уведомляет заемщика доступными способами», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По данным агентства, на 4 июня получили отсрочку по займам свыше 1,88 млн физических лиц на сумму Т266,7 млрд, получили отсрочку 12,4 тыс. представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) и ИП на общую сумму Т164,6 млрд.

«С 26 марта 2020 года АРРФР принят порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения ЧП. Он распространяется на все займы, выданные до 16 марта 2020 года, и на все кредитные организации, включая банки, МФО, ломбарды, онлайн-кредиторов и других», — уточнили в агентстве.

Согласно порядку, отсрочка также социально уязвимым слоям населения, получателям государственной адресной социальной помощи (АСП), безработным, зарегистрированным в местном органе по вопросам занятости населения.

«Данным категориям лиц не требуется подавать заявление. Банки и организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, с согласия заемщика в одностороннем порядке проводят работы и уведомляют о приостановлении выплат», — заверили в АРРФР.

Отмечается, что в случае положительного решения по пострадавшим финансов от ЧП физлицам кредитная организация по согласованию с заемщиком устанавливает комфортный для заемщика график погашения займа.

«Решение об отказе в приостановлении выплат принимается кредитной организацией в случае наличия у кредитной организации информации об отсутствии ухудшения финансового состояния физического лица. Следует знать, что приостановление выплат не является основанием для ухудшения кредитной истории заемщика и предоставления негативной информации о заемщике в кредитные бюро», — добавили в агентстве.

Отсрочку по выплатам, как заверили в АРРФР, получают и субъекты МСБ, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), при соблюдении одного из обозначенных условий.

«Это осуществление деятельности в отраслях экономики, наиболее сильно пострадавших в результате введения ЧП, или чье финансовое состояние ухудшилось (при подтверждении снижения объема реализованных товаров и (или) услуг, задержки, приостановлении, переноса сроков (приостановления) оплаты от покупателей, сокращения штатной численности работников или по другим объективным причинам в период действия режима чрезвычайного положения). Представителям МСБ и ИП необходимо подать заявление в кредитную организацию в любой момент до 15 июня 2020 года и предоставить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния», — проинформировал регулятор.

Также стало известно, что АРРФР расширило список видов деятельности представителей бизнеса, которые могут претендовать на получение отсрочки по кредитам.

«Соответствующие изменения внесены в приказ агентства «Об утверждении порядка приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, МСБ, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения» в конце мая текущего года. Приложение к этому приказу содержит 357 классификаций видов деятельности. Необходимо отметить, что в случае необоснованного отказа в предоставлении отсрочки заемщики вправе обратиться с жалобами в АРРФР, по результатам рассмотрения которых финрегулятор примет меры в соответствии со своими полномочиями», — заверили в агентстве.