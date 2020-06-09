Бывшего премьер-министра Кыргызстана приговорили к 18 годам колонии

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова приговорили к 18 годам колонии, сообщают кыргызские СМИ.

«Суд признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье 319 (коррупция) УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, уголовное дело по ремонту Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате рассматривалось в Первомайском районном суде Бишкека. Процесс проходил под председательством судьи Марата Сыдыкова. Согласно приговору, Исаков получил наказание 12 лет лишения свободы по каждому из этих двух эпизодов.

«Путем частичного сложения суд определил наказание сроком лишения свободы на 16 лет. В итоге, учитывая ранее вынесенный приговор по делу о реконструкции Бишкекской ТЭЦ, в общем Сапару Исакову назначено наказание сроком 18 лет лишения свободы с отбыванием его в колонии усиленного режима. Также Сапар Исаков должен выплатить государству 247 млн 650 тыс. 281 сом», — отмечается в сообщении.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для государственного исторического музея еще в июле 2018 года. Ущерб государству составил 307 млн 650 тыс. сомов.