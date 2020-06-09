По жалобе на замначальника управления адмполиции Алматы назначена проверка – МВД

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. По жалобе на заместителя начальника управления административной полиции (УАП) Алматы Нурлана Аманбека назначена служебная проверка, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«Нашим департаментом внешних и внутренних коммуникаций постоянно мониторятся все соцсети и когда появляется сообщение о злоупотреблениях сотрудников полиции, о превышении власти либо других правонарушениях, мы данные документы направляем в департамент собственной безопасности и по каждому факту проводится обязательно служебная проверка. По данному факту мной назначена служебная проверка, сейчас Департаментом собственной безопасности города Алматы, а также министерства внутренних дел проводят проверку. В течение 10 дней проверка будет завершена, и результаты мы озвучим», — сказал Тургумбаев на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос МИА КазТАГ.

Ранее в распоряжении журналистов оказалось обращение сотрудников РЭО УАП Алматы, которые жаловались на своего руководителя, обвиняя его в поборах, незаконных указаниях и притеснении неугодных сотрудников.

«Мы, сотрудники РЭО УАП Алматы (регистрационно- экзаменационный отдел управления административной полиции, ему подчинены АвтоЦОНы) просим вас принять меры в отношении руководителя – подполковника полиции Аманбека Нурлана, от которого сотрудники устали от поборов и бесконечных незаконных команд и указаний», — говорится в обращении на имя министра Тургумбаева, председателя комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, председателя агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и начальника департамента полиции (ДП) Алматы Каната Таймерденова.

Помимо поборов, в письме глава РЭО УАП обвиняется в уводе виновных от ответственности и других нарушениях, а также так называемом «сливе» информации о неугодных сотрудниках полиции другим органам уголовного преследования.

При этом, авторы обращения опасаются, что письмо останется без внимания.