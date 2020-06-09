Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ – Лишь на юго-западе и северо-западе Казахстана во вторник сохранится погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С высотным циклоном и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами. Лишь юго-запад и северо-запад страны будут находиться в поле повышенного давления, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей. На севере ночью и утром местами – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +14+16.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +15+17.

В Жамбылской дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Туркестанской области ожидается дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +14+19.

В Костанайской области без осадков. Днем +28+33, ночью +12+17.

В Алматинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Акмолинской области днем дождь с грозой, чрезвычайна пожарная опасность, ветер 15-20 метров в секунду, утром туман. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Северо-Казахстанской без осадков, утром и ночью местами туман. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Павлодарской области днем дождь с грозой, чрезвычайная пожарная опасность, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Карагандинской области днем ожидается дождь с грозой, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30 (на юге +33), ночью +12+17 (на юге +20).

В Актюбинской области осадков не ожидается. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град. Днем +25+30, ночью +12+17.

В Атырауской области кратковременный дождь, ветер на севере до 18 метров в секунду. Днем +31+36, ночью +17+22.

В Мангистауской области без осадков, местами пыльная буря. Днем +28+33 (на юге +36), ночью +18+23.

В Кызылординской области без осадков, чрезвычайна пожарная опасность, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +31+36, ночью +16+21.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +8+3.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровней воды, значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.