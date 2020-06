Лакшми Миттал: В Казахстане я спал в пальто, мылся водой в ведре!

А между тем Й.Ситтард, бывший его правой рукой, заявил, что Л.Миттал дал посредникам «хорошую связку купюр», чтобы облегчить приобретение Карметкомбината

Издание EHONEWS.KZ опубликовало статью под названием «Олег Гусев: потакание и уступки Лакшми Митталу — это позиция колониальной страны!».

В ней говорится так: «Недавно суд города Нур-Султана, имеющий права так называемого инвестиционного суда, принял решение в пользу компании «АрселорМиттал Темиртау», которая подала иск на государственные органы Карагандинской области. Местные чиновники опрометчиво решили, что тысячи гектаров земли, переданные безвозмездно компании английского миллиардера индийского происхождения Лакшми Миттала еще в середине 90-х годов, уже ему не принадлежат. Примечательно, что позицию властей поддержала и прокуратура, но суд настоял на том, что зарубежный инвестор все равно прав».

Журналист и общественный деятель Олег Гусев касательно вышеуказанного судебного вердикта высказывается следующим образом: «Миттал может теперь с этой землей сделать все что угодно. Он ее может распахать, пересдать в аренду или открыть биологическую лабораторию и ему никто ничего за это не сделает. Он поднимет контракт и укажет всем недовольным на этот пункт. А если кто-то сверху его обидит, то тогда Лакшми Миттал будет в международных СМИ кричать: «Вы посмотрите какой беспредел творится в Казахстане, как они относятся к инвесторам!». И у нас сразу же понизится рейтинг, и зарубежные дяди скажут, что инвестиционный климат очень плохой, а все инвесторы якобы начнут отсюда бежать».

Увы, так оно и есть. Как говорится, лучше и не скажешь. Вот подтверждения такому выводу.

Издание Hindu Business Line опубликовало в свое время материал под названием «In Kazakhstan, Laxmi Mittal slept in overcoat, washed with bucket!» — «В Казахстане Лакшми Миттал спал в пальто, мылся водой в ведре!».

В нем говорится так: «Стальному магнату Лакшми Нивасу Митталу, самому богатому британцу индийского происхождения, приходилось спать в пальто и мыться горячей водой в ведре, когда он отправился в Казахстан, чтобы купить компанию в 1995 году.

«В 1995 году мы купили Карагандинский металлургический комбинат в Темиртау, у которого в то время было свыше 34 тысяч работников. Это была страна, которую мы не знали; страна с экстремальным климатом, который варьируется от -40 градусов зимой до+40 градусов летом. Мы отправились, чтобы купить сталелитейный завод. На самом деле это было похоже на принятие города, который не имел мэра! Этот город имел свою собственную валюту, но не имел ни горячей воды, ни электричества. В течение первой ночи, которую я провел там, я спал в пальто и мылся на следующий день горячей водой в ведре».

Выступая на 48-м ежегодном собрании в находящемся в Ахмедабаде Индийском институте управления в качестве почетного гостя – ради чего он прилетел в город чартерным рейсом прямо из Лондона и вернулся туда вскоре после этого, и все это без регистрации в отеле! — Миттал рассказал в подробностях о том, как он стал тем, кем он стал. Рассказал под аплодисменты свыше 500 студентов, их родителей и семей, преподавателей, представителей СМИ и других».

«Это был колоссальный вызов. Но, вопреки всем трудностям, мы добились успеха… мы уяснили вот что. Одно лишь то, что другие потерпели неудачу, не означает, что мы не добьемся успеха».

«Многие люди думали, что мы сошли с ума, когда купили завод в Казахстане. Газета Wall Street Journal в самом деле писала, что Казахстан станет Ватерлоо Миттала».

В общем, рассказывая о труднейших условиях, с которыми он столкнулся в Казахстане при приобретении Казахстанской Магнитки и на начальном этапе ее эксплуатации в качестве нового хозяина, Лакшми Миттал перед своими соотечественниками-индийцами смотрелся, что называется, орлом. Его те так и воспринимали, сопровождая рассказ миллиардера о своем опыте дружными аплодисментами. Сон в пальто и мытье водой из ведра, наверное, имели место на самом деле. Что же касается того, что Карметкомбинат никто тогда не согласился бы купить, ибо, мол, такого покупателя сочли бы сумасшедшим, этот пассаж в воспоминаниях уважаемого Л.Миттала звучит не совсем убедительно. Поскольку речь идет о словах человека, являющегося уважаемым жителем Великобритании, мы для подкрепления своих сомнений сошлемся на британские же источники.

Но сначала сделаем небольшое отступление. Предшественница нынешней группы «АрселорМиттал», корпорация «Испат Интернэшнл», являвшаяся хозяйкой ОАО «Испат-Кармет», судя опыту и результатам ее деятельности на территории Казахстана, сходу стала относиться к нашей стране так, как какая-нибудь имперская британская компания относилась к колониальной территории. В этой связи вспоминается, к примеру, опыт отношения английской Восточно-Индийской компании (The English East India Company) к странам Азии. В частности — к той же Индии, откуда родом владелец «Испат Интернэшнл» или «АрселорМиттал» Лакшми Миттал.

Когда-то индийцы как колонизированная нация терпели угнетения от британской метрополии, а теперь ее представитель, обосновавшись в той же Британии, демонстрирует высокомерие уже в духе неоколониализма таким вновь появившимся на политической карте мира новым независимым государствам третьего мира, как Республика Казахстан. Когда-то Советский Союз, куда входила и Казахская ССР, оказывая братскую помощь Индии в создании своей сталелитейной промышленности, построила в городе Бхилай металлургический завод, а теперь выходец из этой страны, заполучив в собственность в казахстанском Темиртау построенный в советский период комбинат, управляет им как заблагорассудится. Да, такова ирония судьбы и воля истории.

Именно колониальный характер деятельности этой компании в том и заключается, что ее представители в своих речах ничем не гнушаются. Такая формулировка применима с точки зрения не только деловой, но и также элементарной этической. К примеру, еще в прежние времена в своих беседах с британскими журналистами индийские менеджеры «Испат Интернешнл» становились в позу оказавшихся в дикой Азии европейских бизнесменов с безупречной репутацией и начинали жаловаться на то, в какой же ужасной коррупционной среде им в Казахстане приходится работать. И это при той очевидности, что тут у нас крупнейшие инвесторы типа этой компании, как правило, сами занимаются беспределом в отношении местных правил и норм, поскольку предоставленные им в реальности условия таковы, что вплоть до правительственного уровня никто им не указ. Уж кому-кому, а именно им не пристало бы говорить, адресуясь к британцам, о коррумпированности других в то время, когда в той же Великобритании и Западной Европе в целом стали известными неприглядные обстоятельства, сопутствовавшие приходу корпорации «Испат Интернэшнл» именно в Казахстан. Как говорится, чья бы корова мычала, а ваша бы молчала. О чем речь? Летом 2002 года в британских СМИ с подачи немца Йоханнеса Ситтарда разразился коррупционный скандал, связанный с «Испат Интернэшнл».

Речь шла о закулисной стороне обстоятельств приобретения индийцами Карметкомбината, имевших место 25 лет тому назад. Доктор Й.Ситтард являлся человеком номер два в стальной империи Л.Миттала в 1995-2001 годах. И в этом качестве он в 1995 году участвовал в переговорах, имевших целью покупку гигантского металлургического комбината в Темиртау за $350 млн.

24 июля 2002 года телекомпания Би-Би-Си взорвала «бомбу», обнародовав информацию о том, что фирма стального воротилы Лакшми Миттала заплатила комиссионное вознаграждение в размере $100 млн. или же 64 млн. фунтов стерлингов посреднику, чтобы получить металлургический комбинат в Казахстане. В ходе программы, передававшейся по ее каналу, Йоханнес Ситтард заявил, что Л.Миттал дал посредникам миллионы долларов в качестве «специальных комиссионных» с тем, чтобы облегчить приобретение этого сталелитейного предприятия. Й.Ситтард сказал журналистам, что в качестве ходоков между «Испатом» и руководством РК им использовались посредничающие переговорщики. И что Л.Миттал принял условие выплатить им гигантское по размеру комиссионное вознаграждение за это. Однако Йоханнес Ситтард конкретную сумму не назвал. Только признался так: «Мы выплачивали определенные комиссионные некоторый период времени за услуги, которые они предоставляли на начальном этапе процесса, поскольку очень важно было получить помощь в отношении местных властей и налоговых вопросов». Когда журналисты сообщили ему о том, что им говорили о комиссионных в размере $100 млн., Й.Ситтард не стал оспаривать это. Просто ответил: «Это была значительная сумма». В другом случае сумму он оценил как «хорошую связку денежных купюр».

Вот это был, согласитесь, настоящий «героизм», достойный виршей во славу всепобеждающей морали капитализма. Ведь не будь этого деяния и не завершись оно с успехом, не пришлось бы, наверное, ничего говорить о Л.Миттале в связи с Карметкомбинатом. Тем более — теперь, спустя столько лет после тех событий середины 1990-ых годов. Так что по сравнению с таким «героизмом» то, что Л.Митталу в первую ночь в Темиртау пришлось спать в пальто, а потом на другой день довелось мыться водой из ведра, — это всего лишь прозаические детали. Прозаические детали, не имеющие никакой практически ценности для тех, кто изучает или будет изучать историю прихода индийского сталелитейного бизнеса в Казахстан.

