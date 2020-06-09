Шымкент. 9 июня. КазТАГ – Планшеты по цене на четверть дороже рыночной пытались купить чиновники Шымкента, сообщает пресс-служба департамента экономических расследований (ДЭР) города.

«Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент объявлен государственный закуп пяти планшетов на общую сумму Т1 263 392 (1 штука – Т252 678). Однако в ходе мониторинга установлено, что стоимость аналоговых планшетов на рынке не превышает Т200 тыс.», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Также, подразделением управления образования Шымкента объявлен государственный закуп 30 компьютерных процессорных блоков на общую сумму Т2,85 млн с прямым указанием товарного знака.

«При организации и проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений не допускается содержание указаний на товарные знаки, полезные модели, места происхождения и наименование производителя, за исключением определенных случаев (дооснащения установленного оборудования, при определении поставщика услуг в лизинг, при ремонте, а также при закупке товаров не превышающий 1000 МРП)», — отметили в ДЭР.

Отмечается, что по результатам внесенных представлений в государственные органы, указанные закупки были отменены. «Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказано в сообщении.