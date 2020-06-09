Алматы не освоил на 1 июня Т3,4 млрд целевых трансфертов — МФ РК

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Алматы не освоил на 1 июня Т3,4 млрд целевых трансфертов, заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Наибольшее неосвоение (целевых трансфертов – КазТАГ) сложилось в Алматы – Т3,4 млрд, в Западно-Казахстанской области – Т2,7 млрд, Павлодарской – Т2,6 млрд, Кызылординской – Т2,4 млрд, Карагандинской – Т2 млрд, Мангистауской – Т1,6 млрд, Акмолинской и Туркестанской областях — по Т0,9 млрд, в столице и Алматинской области — по Т0,8 млрд», – сказал Жамаубаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, в текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на Т2,317 трлн. По предварительным данным, на 1 июня регионам выделено Т671 млрд. Из них, освоено 96% или Т643 млрд. Не исполнено — Т28 млрд. Из них экономия — Т8 млрд, неосвоено — 20 млрд.

Расходы государственного бюджета исполнены на 97,9%, республиканского — на 98,9%, местных бюджетов — на 97,2%.

Расходы республиканского бюджета составили Т5,62 трлн. Не исполнено — Т61 млрд. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в миннацэкономике – Т7,3 млрд, МВД – Т6,4млрд, министерстве здравоохранения – Т4,8 млрд.

Основные причины неосвоения, по данным Жамаубаева: длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, длительное проведение процедур заключения договоров, длительное согласование документов к оплате.