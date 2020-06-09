Рассылаемый в Казнете график «открытия границ» разных стран может измениться – эксперт

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Распространяемый в казахстанском сегменте интернета график «открытия границ» разных стран может измениться в любой момент, сказал генеральный директор группы компаний Hot Tour Дмитрий Фирсенко.

«Это график возобновления полетов. Но он может в любой момент измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах», — сообщил Фирсенко корреспонденту агентства во вторник в ответ на вопрос, достоверен ли распространяемый в Казнете список «План открытия границ – какие страны когда откроются для туристов».

В министерстве индустрии и инновационного развития РК сообщили, что не владеют информацией об указанном графике.

«Никто ведь не знает, когда откроет свои границы та или иная страна. Везде говорят: «Стабилизации эпидситуации, мы будем рассматривать открытие границ». Точно никто не сказал пока что кроме Турции, и то они могут тоже закрыться, если вдруг эпидситуация ухудшится у них, или же у нас не дай Бог. Азербайджан планирует после 1 июля рассмотреть открытие, по остальным ничего неизвестно», — сказали в пресс-службе министерства.

Глава делового совета молодежи Кайырболат Сахметов считает изложенную в графике информацию недостоверной.

«Так как некоторые страны еще не определились с датой открытия авиасообщения. Шенген открытие отложили на июль, возможно, сентябрь», — аргументировал он.

В посольстве Королевства Нидерландов корреспонденту агентства сообщили, что вопрос возможного открытия границ Шенгенской зоны будет рассмотрен на следующей неделе.

«15 июня члены Шенгенской зоны соберутся для принятия решения по вопросу возможного открытия границ. Возможно, там будет принято решение. Пока другой информации нет», — сообщили голландские дипломат.

В распространяемом в Казнете списке утверждается, что 10 июня свои границы откроют для туристов Греция, Катар, Болгария, 15 июня – такие страны, как Германия, Польша, Япония, 20 июня Нидерланды и Казахстан, 22 июня Финляндия и Южная Корея, и так далее.

«План открытия границ – какие страны когда откроются для туристов. Очень полезный список – возможно вам пригодится», — говорится в описании к рассылке.