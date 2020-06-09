До месяца иностранцы могут не регистрироваться в миграционной полиции Казахстана — МВД

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане до месячного срока иностранцы могут не регистрироваться в миграционной полиции, заявил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«До месяца они, иностранцы, могут находиться без регистрации по новым правилам въезда в Казахстан», – сказал Тургумбаев, отвечая на вопрос зрителя, на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, правила регистрации иностранцев в Казахстане изменились.

«Мы сейчас изменили пятидневную обязательную регистрацию после приезда в нашу страну. Иностранец может заехать и у него через пять дней нет необходимости идти, регистрироваться в нашу миграционную полицию. Но есть обязанность наших граждан, к которым приезжают иностранцы в гости, либо по туризму. Они должны уведомлять органы внутренних дел через миграционный портал о том, что у них зарегистрирован иностранец», — сказал Тургумбаев.