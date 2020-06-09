Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 10 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«10 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем местами сильная жара +35. В Уральске 10 июня ожидается гроза», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.

«Днем 10-11 июня в Атырауской области ожидается сильная жара +35+38. Сохраняется пожарная опасность IV класса. В Атырау днем 10-11 июня ожидается сильная жара +36+38», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.

«10 июня в Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Кызылорде днем 10 июня ожидаются пыльная буря, ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-100%.

«Днем 10 июня в Мангистауской области местами ожидается сильная жара +38», — предупреждают синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 90-100%.