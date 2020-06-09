Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о текущей ситуации в стране, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина. Глава государства заслушал подробный доклад премьер-министра о социально-экономическом развитии страны за пять месяцев текущего года, работе по противодействию распространению коронавируса и улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что Токаев также был проинформирован о ходе реализации антикризисных мер, исполнении комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года и разработке стратегического плана развития до 2025 года.

«Мамин сообщил президенту, что на фоне резкого спада деловой активности в мире, вызванного пандемией коронавируса, в период с января по май текущего года темпы роста национальной экономики снизились на 1,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным главы правительства, тем не менее, наблюдается положительная динамика роста в ряде отраслей экономики, в частности, в реальном, горнодобывающем, обрабатывающем секторах, сельском хозяйстве, сфере услуг, а также в привлечении инвестиций в основной капитал», — уточнили в Акорде.

Также сообщается, что глава кабмина доложил о полном завершении объемов весенне-полевых работ во всех областях.

«Кроме того, премьер-министр сообщил президенту, что в текущем году комплексными мерами по содействию трудоустройству населения будет охвачено 1,22 млн граждан нашей страны», — сказано в сообщении.

По итогам встречи Токаев дал Мамину ряд конкретных поручений, в том числе по развитию экологического туризма.