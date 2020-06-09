Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Судебные процессы пока будут проводиться в онлайн-режиме, заявил руководитель пресс-службы Верховного суда Айдос Садвакасов.

«Как вы знаете, сведения о росте коронавируса в стране ужасают своей молниеносностью и масштабами распространения. Наблюдается рост заболевших, в том числе и среди госслужащих. Приходится констатировать и об увеличении заболеваемости в регионах. К сожалению, среди заболевших значатся судьи и сотрудники судов ряда областей. Но в ФБ люди продолжают высказываться с требованиями открыть суды и проводить судебные процессы офлаин. Аргумент прост: послабление карантина коснулось почти всех структур жизнедеятельности общества», — заявил Садвакасов на своей странице в Facebook во вторник.

Садвакасов отметил опасность коронавируса и объяснил, чем чревато закрытие суда на карантин.

«Закрыть» же суд, значит, полностью парализовать, иными словами остановить судопроизводство в данном районе. Потому что, в случае «закрытия» суда на карантин – участникам судебного процесса останется только ждать его «открытия», которое по санитарным нормам может произойти не ранее двух недель после закрытия. А что такое отсрочка судебного процесса минимум на две недели – знают не только юристы. Это и нарушение сроков рассмотрения, обжалования и так далее. Передать же дела на рассмотрение в другой суд нельзя. (…) Соответственного передать дела одного суда на рассмотрение другого или иными словами изменить подсудность – нарушение закона. Это регламентирует подпункт 3 пункта 3 статьи 77 Конституции нашей страны. (…) Верховный суд разделяет мнение о том, что традиционное офлайн рассмотрение судом дел – самое лучшее. Но в сегодняшней сложной эпидемиологической ситуации онлайн суды – решение оптимальное. Поэтому неукоснительное соблюдение предписания главного санитарного врача РК и местных СЭС – мера вынужденная сейчас и обязательное требование для всех», — резюмировал Садвакасов.