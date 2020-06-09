Алматы. 9 июня. КазТАГ – Здание Алматинского областного суда закрывается на карантин с 8 по 19 июня, сообщает администратор судов по региону Манас Бурашев.

«В связи с изменением ситуации по распространению короновирусной инфекции COVID-19: в здании Алматинского областного суда вводятся карантинные меры с 8 июня по 19 июня 2020 года; проводятся интенсивные дезинфекционные обработки очага COVID-19; запрещается посещение посторонних лиц в здании суда; все сотрудники областного суда изолируются на семидневный домашний карантин; приостанавливается работа областного суда с обеспечением удаленной работы в онлайн режиме; рассмотрение судебных дел, отложено на более поздние сроки. О дате и времени судебных заседании, заинтересованные лица будут извещены дополнительно; материалы, связанные с сокращенными сроками разрешения, рассматриваемые в порядке статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса (далее-УПК) будут рассматриваться судьей в дистанционном режиме в здании Талдыкорганского городского суда; режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению короновирусной инфекции COVID-19», — сообщил Бурашев во вторник.

Ранее руководитель пресс-службы Верховного суда Айдос Садвакасов заявил о том, что из-за опасности заражения коронавирусом судебные процессы пока будут проводиться в онлайн-режиме.