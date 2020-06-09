Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Тюлени покусали детей и взрослых в Мангистау, сообщает «Лада».

«Это произошло во время купания, примерно в 19.40. Самому старшему пострадавшему — 20 лет, младшему — шесть лет. В приемный покой Тупкараганской районной больницы двоих пациентов доставила бригада скорой медицинской помощи, остальные трое обратились сами. Врачи диагностировали у них укусы, рану левого предплечья и правой кисти. Маленьким пациентам провели первичную хирургическую обработку и вакцину против бешенства, после чего их отпустили по домам. В госпитализации необходимости не было», — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области во вторник.

Как уточняется, инцидент произошел 8 июня в Тупкараганском районе. В скорую помощь с жалобами на укусы тюленей обратились несколько человек, среди которых трое детей.

Отмечается, что в ведомстве отметили, что при необходимости дальнейшее лечение пациенты могут получать у врача общей практики по месту жительства.