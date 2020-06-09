Токаев провел переговоры с премьером Ирландии

Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, сообщает пресс-служба Акорды.

«В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах. Выражена обоюдная заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, высоких технологий и инноваций», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что Токаев и Варадкар обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, включая взаимодействие Казахстана и Ирландии на площадках ООН и других многосторонних структур.

«В частности, подтверждена готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности. Отдельное внимание собеседники уделили ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции. Президент Казахстана и премьер-министр Ирландии высоко оценили комплексные меры двух стран по смягчению негативных последствий пандемии, в том числе по поддержке уязвимых слоев населения и стимулированию деловой активности в посткризисный период», — добавили в Акорде.

Как уточнили в пресс-службе, разговор состоялся по инициативе ирландской стороны.