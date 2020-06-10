KaspiBusiness – лучший мобильный банк для МСБ по оценке экспертов

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Алматы. 10 июня. КазТАГ – Стали известны результаты исследования Mobile Business Banking 2020.

Международная ассоциация SME Banking Club опубликовала результаты очередного исследования эффективности мобильных банков для малого бизнеса в странах СНГ и Кавказа.

По результатам исследования Mobile Business Banking 2020, приложение KaspiBusiness названо лучшим мобильным банком для малого и среднего бизнеса в Казахстане.

«Мы создали KaspiBusiness в прошлом году для наших партнеров, большинство из которых представители малого и среднего бизнеса. С помощью приложения KaspiBusiness, наши партнеры принимают платежи, делают переводы, оплачивают налоги, получают кредиты на развитие бизнеса и управляют продажами с Kaspi.kz. И все это с экрана мобильного телефона, удобно и быстро. Спасибо каждому партнеру, что вы с нами!» — прокомментировал глава глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Аналитики изучили функционал 40 банковских приложений для МСБ из 10 стран. Каждое приложение они оценили по 140 критериям. Также в ходе исследования были проведены интервью со специалистами банков, отвечающими за развитие мобильных сервисов для бизнеса, представителями платежных систем и телекомов.

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