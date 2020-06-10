Восстановление туристической отрасли поможет преодолеть последствия пандемии – ООН

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Алматы. 10 июня. КазТАГ — Восстановление туристической отрасли поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Туризм – в числе отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии COVID-19. Люди не путешествуют, в них поселился страх, а будущее кажется неопределенным. (…) Благодаря туризму люди разных стран общаются, больше доверяют друг другу, в результате укрепляется чувство солидарности. В этом заключается уникальная роль туризма, а восстановление этой отрасли экономики поможет преодолеть последствия пандемии», — цитируют специальное обращение Гутерриша на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

По его словам, туризм остается одним из важных факторов развития: для миллионов людей по всему миру это единственный источник средств к существованию. Особенно, как отметил глава ООН, это касается жителей беднейших стран, островных государств, причем в большей степени – женщин. Более того, как считает генсек, во многих регионах планеты меры по защите биоразнообразия финансируются за счет средств, получаемых от туризма.

Он напомнил, что Всемирная туристская организация (ВТО), которая входит в систему ООН, привержена развитию туризма.

Генсек считает, что пришло время обдумать, как восстановить этот сектор экономики с учетом вопросов изменения климата и устойчивого развития.

Инвестиции приходят туда, где есть условия Инвестиции приходят туда, где есть условия
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«На пути к лучшему будущему мы должны придерживаться своего обещания никого не оставить за бортом», — подчеркнул Гутерриш.

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