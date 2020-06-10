Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мы хотим уйти от отельного, ресторанного туризма к экологическому туризму, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

«Развитие национальных парков мы должны переформатировать. Всегда упор ставился на развитии туризма отельного, ресторанного. Сейчас же мы хотим уйти в сторону экологического туризма», — сказал Мирзагалиев в среду в СЦК.

Он отметил, что, когда в прошлом году общественность поднимала вопросы Кок-Жайлау, там ставился вопрос именно развития экологического турзима.

«В развитии Иле-Алатуского нацпарка мы хотим придерживаться развития экологического туризма, доступного для всех, с очень хорошей протяженностью пешеходных троп», — отметил министр.

Мирзагалиев проинформировал, что на прошлой неделе его ведомство вышло с инициативой создать совет по управлению нацпарками, на котором будут обсуждаться и сниматься все замечания, которые могут быть у экоактивистов и общественников.

Ранее вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев заявил о том, что построенная на Кок-Жайлау подстанция будет демонтирована за ненадобностью.

Напомним, 29 октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайлау».

28 ноября 2019 года МИА КазТАГ сообщало о том, что антикоррупционная служба может инициировать проверку целевого использования бюджетных средств по проекту горнолыжного курорта на Кок-Жайлау в Алматы.

3 июня Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев просит премьер-министра Аскара Мамина вернуть земли Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

10 июня министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев заявил, что Кок-Жайлау будет возвращен в состав Иле-Алатауского национального парка после принятия закона.

«Сегодня в мажилис прошло второе чтение по поправкам в закон, мы эти земли сможем вернуть в нацпрк после прохождения в сенате. Там чуть более 1 тыс. га», — сообщил Мирзагалиев.