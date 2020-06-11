Целесообразным оценивать инвестдоход на пенсионные накопления за год считает ЕНПФ

Алматы. 11 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане оценивать инвестиционный доход на пенсионные накопления стоит не менее чем за год, считает АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ).

«Пенсионные накопления – долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Ежедневные, ежемесячные данные непоказательны, зависят от ежедневной рыночной конъюнктуры», — говорится в ответе фонда на запрос МИА КазТАГ в четверг.

Согласно документу, за 2019 год чистый инвестдоход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков ЕНПФ составил Т641,8 млрд, доходность – 6,57% при инфляции 5,4%. За 2018 год чистый инвестдоход составил Т917,1 млрд, за 2017 год – Т550,6 млрд, за 2016 год – Т472,4 млрд, за 2015 год – Т761,5 млрд.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков ЕНПФ на данный момент приблизилась к Т12 трлн. Она состоит из пенсионных взносов и инвестдохода, следует из документа.

Чтобы минимизировать риски, накопления инвестируются в разные валюты, облигации разных фининститутов и компаний, акции. Сейчас 2/3 инвестиций номинированы в тенге и около 1/3 – в валюте, в основном – в доллары США, отмечается в ответе фонда.

Инвестдоход складывается из вознаграждения по ценным бумагам, дохода в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, в виде валютной переоценки и меняется ежедневно.

Инвестдоход на счета вкладчиков и получателей пенсий в 2020 году, а с января по 10 июня на счета вкладчиков был зачислен чистый инвест доход в размере Т438,7 млрд, начислялся так: за январь чистый инвестдоход составил +Т28,15 млрд, за февраль +Т111,7 млрд, за март +Т521,8 млрд, за апрель инвестубыток составил Т125,6 млрд, за май – 10 июня – инвестубыток Т97,3 млрд.

То есть, в марте наблюдался большой инвестдоход (+521,8 млрд), в апреле, мае – начале июня – снижение инвестдохода. Общая же сумма с 1 января по 10 июня +Т438,7 млрд.

«В марте укрепился курс доллара США к тенге с Т381 до Т448 за $1. Пенсионные активы в валюте подорожали и инвестдоход вырос. В апреле курс тенге к доллару укрепился с Т448 до Т424, в мае – до Т411, в начале июня – до Т399. Пенсионные активы в валюте подешевели и инвестдоход упал», — поясняет ЕНПФ.

Инвестиционный доход за период управлении япенсионными активами Нацбанком с сентября 2013 года по май 2020 года составил более 30% в общем объеме пенсионных накоплений или Т3,8 трлн, напомнил ЕНПФ.