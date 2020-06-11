Алматы. 11 июня. КазТАГ — Глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе признан лучшим руководителем бизнеса в Казахстане по результатам опроса СЕО Survey 2020, проведенного ведущей международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

В опросе приняли участие 68 руководителей крупнейших казахстанских компаний из различных секторов экономики. Респонденты назвали главу Kaspi.kz лидером в использовании передовых технологий в стране, а также отметили такие его качества, как адаптивность, стратегическое видение и клиентоориентированность.

«Спасибо всем, кто принял участие в опросе, и компании PwC за организацию исследования. Этой награды достоин каждый в нашей потрясающей команде, которая не покладая рук, работает над созданием и развитием инновационных продуктов и сервисов с целью улучшить жизнь нашим любимым клиентам. Работая вместе, мы учимся друг у друга, постоянно растем и улучшаемся», — прокомментировал Ломтадзе.

PwC проводит данное исследование по всему миру уже 23 года и последние восемь лет – в Казахстане. Основная цель опроса – оценить мнение руководителей о ситуации в глобальной и национальной экономике, узнать о факторах риска и возможностях для развития бизнеса.

Ознакомиться результатами исследования можно на сайте PwС и в июньском номере Forbes Kazakhstan.