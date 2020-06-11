Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона – сохраняется теплая погода без осадков, а на остальной территории РК с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений, 3-8 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +15+17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +14+16.

В Жамбылской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +12+17.

В Туркестанской области ожидается дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Костанайской области без осадков. Днем +30+35, ночью +12+17.

В Алматинской области кратковременный дождь с грозой, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +13+18.

В Акмолинской области без осадков, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +13+18.

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +27+32, ночью +14+19.

В Павлодарской области ночью кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +11+16.

В Карагандинской области днем ожидается кратковременный дождь с грозой, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30 (на юге +34), ночью +10+15 (на юге +18+23).

В Актюбинской области осадков не ожидается, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +27+32, ночью +14+19.

В Атырауской области без осадков, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +21+26.

В Мангистауской области без осадков. Днем +33+38 (на юге +41), ночью +22+27.

В Кызылординской области без осадков, чрезвычайна пожарная опасность, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +32+37, ночью +17+22.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +5+10.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды, значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.