Нехватку специалистов руководители считают главной угрозой бизнесу в Казахстане

Алматы. 11 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Нехватка квалифицированного персонала занимает первое место среди бизнес-угроз, по мнению 93% опрошенных руководителей в Казахстане, сообщила PricewaterhouseCoopers (PwC) Казахстан.

«Четвертый год подряд нехватка квалифицированного персонала занимает 1 место среди бизнес-угроз, по мнению руководителей в Казахстане. В этом году эта угроза достигла максимального показателя – 93%», — говорится в сообщении по итогам казахстанского выпуска ежегодного опроса первых руководителей крупнейших компаний мира в 2020 году.

Согласно информации, этот тренд — общемировой. Обучение, переобучение и мотивация – лучший способ устранения дефицита квалифицированных кадров, считаю бизнесмены.

Также изменились оценки предпринимателями наиболее важных стран в регионе для развития бизнеса. Впервые за 8 лет выпуска исследования на второе место вышел Узбекистан (37%). В топ-стран попали и Азербайджан, и Турция, а Кыргызстан спустился с 11% в прошлом году до 7%. Сократилось число казахстанских респондентов, отметивших Россию, США, Китай, как важные страны для бизнеса.

По мнениям CEO во взаимодействии с государством в Казахстане приоритетны борьба с коррупцией и взяточничеством (60%), обеспечение верховенства права во всех сферах деятельности государства (49%) и необходимость улучшения инвестиционной привлекательности страны (46%). Респонденты отметили эффективность государства в отношении налоговой системы (42%) и цифровой инфраструктуры (38%). Бизнесмены заинтересованы сотрудничать с государством в развитии высококвалифицированного персонала (53%) и улучшении инвестиционной привлекательности страны (53%).