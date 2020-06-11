МОН РК: Обладатели сертификатов SAT, ACT и IB могут претендовать на образовательные гранты

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Обладатели сертификатов SAT, ACT и IB могут претендовать на образовательные гранты, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Казахстана.

«В 2020 году введена шкала перевода баллов международных стандартизированных тестов SAT, ACT и IB в баллы единого национального тестирования (ЕНТ). бладатели сертификатов международных стандартизированных тестов могут участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта и (или) зачислиться в вузы на платное отделение. Шкала перевода баллов международных стандартизированных тестов SAT, ACT и IB в баллы ЕНТ была введена для расширения доступа к высшему образованию. Для профильного предмета «Английский язык» учитываются результаты IELTS», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что тест ACT в основном используется для поступления в колледжи США.