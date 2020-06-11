Хищение более Т110 млн бюджетных средств расследуют в СКО

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Петропавловск. 11 июня. КазТАГ — Хищение более Т110 млн бюджетных средств расследуют в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба комитета финансового мониторинга (КФМ) министерства финансов Казахстана.

«Департаментом экономических расследований (ДЭР) по Северо-Казахстанской области КФМ МФ РК в результате оперативно-профилактического мероприятия «Казына» выявлен факт хищения бюджетных средств в рамках заключенного договора о закупках на поставку радиостанций. Сумма причиненного ущерба государству составляет свыше Т110 млн», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В ведомстве уточнили, что по данному факту зарегистрировано досудебное расследование по части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК.

«В настоящее время проводятся следственные действия», — резюмируется в сообщении.

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