Частным судоисполнителям хотят дать полномочия по исполнению актов МФЦА в Казахстане

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Частным судебным исполнителям хотят дать полномочия по исполнению актов Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Казахстане.

«Законопроект расширяет компетенцию частных судебных исполнителей, возлагая на них исполнение актов МФЦА на территории страны», — говорится в распространенном в четверг заключении сената к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства».

Проект закона должны рассмотреть на пленарном заседании верхней палаты 11 июня.