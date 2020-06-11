Частным судоисполнителям хотят дать полномочия по исполнению актов МФЦА в Казахстане

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Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Частным судебным исполнителям хотят дать полномочия по исполнению актов Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Казахстане.

«Законопроект расширяет компетенцию частных судебных исполнителей, возлагая на них исполнение актов МФЦА на территории страны», — говорится в распространенном в четверг заключении сената к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства».

Проект закона должны рассмотреть на пленарном заседании верхней палаты 11 июня.

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