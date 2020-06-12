Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в ряде областей РК в субботу

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в ряде областей Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 13 июня в Атырауской области сохраняется сильная жара +35+39, пожарная опасность V класса. В Атырау днем 13 июня сохраняется сильная жара +37+39», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

Днем 13 июня в Мангистауской области на юге сохраняется сильная жара +41.

«13 июня в Акмолинской области днем на большей части дождь. Местами ожидается гроза. Днем местами ожидается шквал, возможен град, ветер южный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем 13 июня ожидается гроза, возможен град, ветер южный с переходом на северо-западный, порывы 15-18 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Днем 13 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара +40. Ветер восточный, юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду.

«13 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду. Днем на юге сохраняется сильная жара +35. В Костанае 13 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный днем 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 85-100%.