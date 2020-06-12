Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. У Казахстана есть деньги на борьбу со второй волной коронавируса, заверил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.

«Время покажет. В целом в резерве деньги есть. Как будет обстоять ситуация, как будет ситуация с коронавирусом и в целом экономическая ситуация, как изменится, мы еще посмотрим, но в целом в резерве правительства и в уточненном бюджете соответствующие средства есть», — сказал Жамаубаев на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ.

При этом он напомнил, что на борьбу с первой волной коронавируса были выделены Т153,4 млрд.

«На борьбу с первой волной коронавирусной инфекции были выделены средства в сумме Т153,4 млрд, из них Т26,6 млрд – это резерв правительства и Т125,3 млрд – это было при уточненном республиканском бюджете предусмотрено. А также Т1,5 млрд было перераспределено из средств бюджета министерства образования и науки», — напомнил министр.