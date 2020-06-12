Суд над политактивистом Альнуром Ильяшевым начался в Алматы

Алматы. 12 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Суд над политическим активистом Альнуром Ильяшевым начался в Алматы.

Судья Медеуского районного суда №2 Алматы Залина Махарадзе в пятницу отказала гражданскому активисту Альнуру Ильяшеву в удовлетворении его ходатайства о приостановлении процесса до тех пор, пока можно будет проводить заседания в судах, а не онлайн.

Сам Ильяшев участвует в процессе из следственного изолятора СИ-18, остальные участники процесса участвуют онлайн.

Пользователь Facebook Марат Куанышев вел прямой эфир с судебного процесса Ильяшева. Судя по эфиру, участники процесса периодически теряли связь друг с другом из-за качества связи. Сам Иьяшев часто пропадал из монитора, и временами судебный процесс проходил без его участия. Суд прерывался несколько раз.

Возле здания суда собрались несколько десятков сторонников Ильяшева.

В настоящее время судебное заседание продолжается. Прямой эфир с процесса ведет гражданская активистка Тогжан Кожалиева.

Напомним, 17 апреля в Алматы был задержан известный политический активист Альнур Ильяшев. Как заявили в департаменте полиции, его подозревают в распространении заведомо ложной информации. 18 апреля Ильяшев был арестован на два месяца. В числе прочего, силовики вменяют ему в вину призыв к властям сложить полномочия и критику в адрес «Нур Отана». Правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис считает непонятным, как информация о партии Nur Otan в деле и Ильяшева относится к режиму ЧП. В самой партии «Нур Отан» отрицают причастность к преследованию Ильяшева, однако утверждения партийцев противоречат материалам уголовного дела, согласно которым, полиция вменяет политактивисту в числе прочего в вину то, что «в содержании представленных на исследование текстов постов пользователя Альнура Ильяшева имеется негативная информация относительно ОО «Партия Nur Otan».