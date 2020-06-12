Нынешний кризис оборачивается ростом бедности, многие отправляют работать детей – ООН

Алматы. 12 июня. КазТАГ – Нынешний кризис, связанный с пандемией коронавируса, оборачивается ростом бедности, многие отправляют работать детей, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«С 2000 года 94 млн детей и подростков смогли покинуть армию трудящихся, но пандемия грозит перечеркнуть эти достижения. Нынешний кризис оборачивается ростом бедности, и многие семьи вынуждены отправлять детей на заработки. Согласно некоторым исследованиям, повышение уровня нищеты на один процент в некоторых странах приводит к увеличению масштабов детского труда как минимум на 0,7%», — говорится в сообщении в пятницу.

По словам исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетты Фор, во время кризиса семьи вынуждены искать любые пути выживания и детский труд – один из них.

«По мере роста масштабов бедности, закрытия школ и сокращения социальной поддержки все больше детей вынуждены искать работу. По имеющимся данным, из-за карантина возможности учиться лишен миллиард детей в 130 странах», — сказала Фор.

В ЮНИСЕФ опасаются, что даже когда школьные занятия возобновятся, родители не смогут позволить себе вернуть детей в школу. При этом детям, которые и до пандемии были вынуждены трудиться, сейчас, возможно, придется работать в более тяжелых условиях, в том числе угрожающих их здоровью и безопасности, а их рабочий день увеличится.

«Особенно велика вероятность эксплуатации девочек в сельском хозяйстве и на домашней работе», — считают в ЮНИСЕФ.

По данным ООН, на сегодняшний день в мире уже насчитывается 152 млн работающих детей и подростков – это каждый десятый ребенок в возрасте от пяти до 17 лет.

«Планируя жизнь после COVID, мы должны принять меры, которые позволят детям и их близким справиться с грядущими несчастьями. И ключевую роль здесь должно сыграть обеспечение качественного образования, социальной защиты и экономических возможностей», — подчеркнула Фор.

По словам Генерального директора Международной организации труда (МОТ) Гая Райдера, крайне важно учитывать проблему детского труда «при формировании более широкой политики в области образования, социальной защиты, правосудия, рынка труда, международных прав человека и трудовых прав».

«Конвенция по ликвидации наихудших форм детского труда запрещает привлечение детей младше 18 лет к работам, которые наносят урон их здоровью и моральному или психологическому состоянию. К таким занятиям относится работа при чрезвычайно высоких или низких температурах и труд с использованием опасных химических веществ. На сегодняшний день 99,9% всех детей в возрасте от 5 до 17 лет живут в странах, которые являются участниками этого договора», — уточнил Райдер.