Т254,7 млн выделяют на выборы в сенат из республиканского бюджета Казахстана

Новости 106 0

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т254,7 млн выделяют на выборы в сенат из республиканского бюджета, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Сабила Мустафина.

«Расходы на подготовку и проведение очередных выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан предусмотрены для ЦИК в республиканском бюджете в сумме Т254,7 млн», — сообщила Мустафина в пятницу на брифинге.

По ее словам, из средств республиканского бюджета покрываются расходы на организацию и деятельность избирательных комиссий, командировочные расходы депутатов маслихатов и транспортные расходы, полиграфические услуги, необходимые для организации деятельности выборной кампании (подписные листы, удостоверения доверенных лиц и кандидатов в депутаты, изготовление стендов, плакатов, табличек, избирательных бюллетеней), а также услуги на оформление помещений для голосования, расходы на публикацию в средствах массовой информации и другие расходы.

«Распоряжение бюджетными средствами, поступающими на эти счета, будет осуществляться территориальными избирательными комиссиями. Сумма в регионах зависит от количества депутатов маслихатов – выборщиков. По сумме финансирования расходов кандидатов в депутаты сената парламента РК ЦИК определит позже своим постановлением», — сказала секретарь ЦИК.

Напомним, 12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов сената. Выдвижение кандидатов в депутаты сената стартует 13 июня и завершится 12 июля.

Война Миров. Америка погромная Война Миров. Америка погромная
3016

Похожие материалы:

  1. Выдвижение кандидатов в депутаты сената стартует с 13 июня в Казахстане
  2. Сенат РК принял закон о сокращении числа операторов жилищных программ во втором чтении
  3. Выборы депутатов сената парламента назначены на 12 августа
  4. Сенат РК принял поправки по вопросам проведения лотерей
  5. Дополняющие полномочия президента РК поправки принял сенат

Новости партнеров

Загрузка...