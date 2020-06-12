Т254,7 млн выделяют на выборы в сенат из республиканского бюджета Казахстана

Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т254,7 млн выделяют на выборы в сенат из республиканского бюджета, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Сабила Мустафина.

«Расходы на подготовку и проведение очередных выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан предусмотрены для ЦИК в республиканском бюджете в сумме Т254,7 млн», — сообщила Мустафина в пятницу на брифинге.

По ее словам, из средств республиканского бюджета покрываются расходы на организацию и деятельность избирательных комиссий, командировочные расходы депутатов маслихатов и транспортные расходы, полиграфические услуги, необходимые для организации деятельности выборной кампании (подписные листы, удостоверения доверенных лиц и кандидатов в депутаты, изготовление стендов, плакатов, табличек, избирательных бюллетеней), а также услуги на оформление помещений для голосования, расходы на публикацию в средствах массовой информации и другие расходы.

«Распоряжение бюджетными средствами, поступающими на эти счета, будет осуществляться территориальными избирательными комиссиями. Сумма в регионах зависит от количества депутатов маслихатов – выборщиков. По сумме финансирования расходов кандидатов в депутаты сената парламента РК ЦИК определит позже своим постановлением», — сказала секретарь ЦИК.

Напомним, 12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов сената. Выдвижение кандидатов в депутаты сената стартует 13 июня и завершится 12 июля.