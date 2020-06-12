Выборы депутатов сената парламента назначены на 12 августа

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Алматы. 12 июня. КазТАГ – Выборы депутатов сената парламента назначены на 12 августа, сообщает Акорда.

«В соответствии с подпунктом 2 статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов сената парламента Республики Казахстан постановляю:

1. Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан.

3. Настоящий указ вводится в действие со дня опубликования», — говорится в сообщении в пятницу

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