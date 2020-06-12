Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

Алматы. 12 июня. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $1738,25.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 6,35.

Стоимость унции золота в евро составила 1528,1 (+8,53), а в британских фунтах – 1373,74 (+11,95).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.