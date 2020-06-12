Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Выдвижение кандидатов в депутаты сената стартует с 13 июня в Казахстане, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК.

«Выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 13 июня и заканчивается в 18.00 по местному времени за месяц до дня проведения выборов, 12 июля 2020 года. Выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента Республики Казахстан осуществляется маслихатами, а также в порядке самовыдвижения», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В Центризбиркоме напомнили, что депутатом сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, постоянно проживающее на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не менее трех лет.

«Не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными. Не может быть кандидатом в депутаты сената парламента Республики Казахстан лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом», — сказано в сообщении.

При поступлении документов о намерении баллотироваться кандидатом в депутаты сената по соответствующей административно- территориальной единице областная, городов республиканского значения или столицы избирательная комиссия:

1) в течение трех дней устанавливает соответствие кандидата предъявляемым к нему Конституцией и настоящим Конституционным законом требованиям;

2) в трехдневный срок со дня окончания проверки выдает ему подписные листы для сбора подписей выборщиков.

«Кандидат в депутаты сената должен быть поддержан не менее чем 10% голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы республики, но не более чем 25% голосов выборщиков от одного маслихата. Регистрация кандидатов в депутаты Сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 по местному времени за 20 дней до дня выборов, то есть в 18.00 по местному времени 23 июля», — уточнили в ЦИК.

Регистрация кандидатов в депутаты сената осуществляется областными, городов республиканского значения и столицы избирательными комиссиями при наличии решения областного, городского или районного маслихата о выдвижения кандидата в депутаты (в случае выдвижения маслихатом); заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты; протокола соответствующей избирательной комиссии о результатах проверки подписей выборщиков в поддержку кандидата; биографических данных кандидата; справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций о доходах и имуществе; документа, удостоверяющего внесение кандидатом избирательного взноса в сумме Т637 500.

«Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, то есть, после 18.00 23 июля и заканчивается в 00.00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования, то есть в 00.00 11 августа. Результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената устанавливаются на заседании соответствующей избирательной комиссии, проводимом в пункте для голосования.Протокол подсчета голосов по выборам депутата сената оглашается на совместном заседании выборщиков и пересылается в Центризбирком не более чем в двухдневный срок со дня выборов», — проинформировали в ЦИК.

Итоги выборов депутатов сената в целом по республике устанавливаются Центризбиркомом не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов.

«Центризбирком регистрирует избранных депутатов сената до окончания срока полномочий депутатов сената, избранных в 2014 году, до 14 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Согласно Конституции, сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном Конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан.

Депутаты сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиками – депутатами маслихатов, которые, в свою очередь, избираются гражданами Республики Казахстан на всеобщих выборах.

Срок полномочий депутатов сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

Организацией и проведением выборов депутатов сената руководит ЦИК. Соответствующие территориальные избирательные комиссии обеспечивают подготовку и проведение выборов депутатов парламента в регионах.

Напомним, 12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов сената.