Human Rights Watch призвала власти Казахстана освободить Асию Тулесову

Алматы. 12 июня. КазТАГ – Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти Казахстана освободить гражданскую активистку Асию Тулесову.

«Human Rights Watch заявляет, что власти Казахстана должны освободить активистку, арестованную за то, что она сбила фуражку с головы полицейского во время акции протеста и снять с нее уголовные обвинения», — говорится на официальном сайте организации.

По словам главного исследователя по Центральной Азии Human Rights Watch Миры Риттманн, задержание Тулесовой говорит о том, что Казахстан применяет репрессии против участников мирных протестов.

«Задержание Асии Тулесовой на основании этих непропорциональных обвинений является неправомерным как со стороны полиции, так и судов. Ограничение мирных митингов и применение уголовных санкций против Тулесовой наглядно показывает, что на проведение мирных протестов Казахстан отвечает репрессиями. Казахстанские активисты не должны оказываться в тюрьме за реализацию своих прав на свободу слова и мирный протест», — сказала Риттманн.

При этом она призвала власти Казахстана «снять уголовные обвинения с Альнура Ильяшева и Асии Тулесовой и освободить их».

Как отмечает Human Rights Watch, адвокаты Тулесовой назвали ее предварительное заключение незаконным, заявив, что казахстанское уголовно-процессуальное законодательство предусматривает предварительное заключение только в тех случаях, когда обвинения предусматривают как минимум пять лет лишения свободы. А ее мать сообщила в Facebook, что в ходе слушания прокурор утверждал, что в случае освобождения Тулесовой она продолжит «заниматься преступной деятельностью».

Напомним, 6 июня сообщалось, что в Алматы во время митингов в числе задержанных оказалась одна из участниц акции «От правды не убежишь!» Асия Тулесова. Позже она сообщила МИА КазТАГ, что ее отпустили и даже не дали ей протокол, однако к вечеру выяснилось, что ее задержали вновь. И также вскоре отпустили. В тот же день в сети ряд блогеров распространил 11-секундное видео, на котором видно, как Тулесова сбивает с головы полицейского фуражку. 7 июня мама другого известного активиста – Бейбарыса Толымбекова – Ляззат Толымбек рассказала о том, что за миг до указанного видео-эпизода Тулесова пыталась помешать увезти стариков в автозаке, но силовики повалили ее на землю и даже не помогли встать. 8 июня стало известно, что Тулесову вызвали в полицию в качестве подозреваемой. 9 июня сообщалось, что полиция Алматы вменяет Тулесовой две статьи Уголовного кодекса – 378 (оскорбление представителя власти) и 380 (применение насилия в отношении представителя власти). Сама Тулесова объяснила свой поступок эмоциональным порывом в ответ на «бесчеловечное жестокое и противозаконное обращение полиции с мирными безоружными гражданами, не представляющими никакой опасности для общества, пришедшими на мирный митинг, чтобы выразить свои мирные требования».

10 июня Тулесову арестовали на 10 суток.

Подробнее о митингах, которые прошли 6 июня в Нур-Султане и Алматы можно почитать в материале по ссылке.