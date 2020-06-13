Остерегаться КВИ и обращать внимание на требования карантина призвал казахстанцев Токаев

Алматы. 13 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев остерегаться коронавируса и обращать внимание на требования карантина.

«Я призываю всех граждан остерегаться этой болезни и обращать внимание на требования карантина», — написал Токаев в Twitter в субботу.

Также он пожелал скорейшего выздоровления мажилисмену Бекболату Тлеухану.

«Желаю Бекболату Тлеухану, известному общественному деятелю, ветерану казахского национального искусства, скорейшего выздоровления от эпидемии», — резюмируется в сообщении.

12 июня стало известно, что депутат мажилиса парламента РК Бекболат Тлеухан заразился коронавирусом.