Алматы. 13 июня. КазТАГ – Снимаются блокпосты на автодороге к побережью Капшагайского водохранилища, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

«Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача области, в котором обозначен ряд мер по усилению карантинных мер на территории Алматинской области. В новом постановлении указано, что ограничительные меры, которые были обозначены ранее, будут продолжать соблюдаться, при этом прописаны требования к работе туристских объектов. Так, поручено развернуть передвижную автолабораторию на территории СВА села Акши для проведения ПЦР-анализов у подлежащего контингента среди населения, а также у отдыхающих с клиническими признаками, не исключающими COVID-19, а также обеспечить автолабораторию всем необходимым оборудованием, расходными материалами и коммуникациями, для нормального функционирования», — говорится в сообщении в субботу.

Также акимы районов и городов, сельских округов, субъекты (объекты) туризма, в том числе дома отдыха (базы, зоны), туристские базы, санаторно-курортные организации должны в свою очередь устанавливать дезинфекционные барьеры и тоннели при въезде на территорию объектов, организовать дезинфекцию автотранспорта после каждого рейса и создать условия для гигиены водителей. При этом запрещается выезд отдыхающих за пределы территории объектов во время всего пребывания и отдыха.

«Необходимо обеспечить ежедневный контроль сотрудников и отдыхающих с целью раннего выявления лиц с признаками, не исключающими COVID-19, а на объектах с числом мест более 100 обязательно предусмотреть штат медицинского работника (или по договору), медицинские пункты с изолятором. Кроме того, будут сняты мобильные посты на автодороге, ведущей к зонам отдыха на побережье Капшагайского водохранилища, и Жетыгенском сельском округе Илийского района. Стоит отметить, что детские оздоровительные и пришкольные лагеря пока не работают. На объектах, продолжающих работу, соблюдаются все санитарно-дезинфекционные требования», — резюмируется в сообщении.

Действие постановления вступило в силу 12 июня 2020 года.